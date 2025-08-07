Тренер Ніцци — після поразки від Бенфіки: Суперник на іншому рівні порівняно з нами

Французи вже капітулювали?

Головний тренер французької Ніцци Франк Ез виловився після поразки від лісабонської Бенфіки (0:2) в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Його слова наводить L’Equipe.

"Суперник сильніший за нас, хоча ми виклалися повністю. У таких матчах потрібно діяти ефективно. Якби ми забили на початку другого тайму за рахунку 0:0, це могло б змінити хід матчу.

В цілому ми відчували, що, хоч і викладалися на максимум, але не змогли створити багато явних гольових моментів. А супернику це ніби легше вдавалося. Ми не на одному рівні з Бенфікою. Ми намагалися тиснути, але розуміємо, що ми з ними не в одній категорії

Ми підійдемо до матчу-відповіді з тією ж рішучістю, що і на початку цієї гри. Незважаючи на розчарування і пропущений другий гол, цей матч повинен змусити нас рости. Ми повинні сказати собі: "ось це і є найвищий рівень". Ми будемо сподіватися та прагнути до найвищих результатів. Але ми поки не досягли цього рівня. Наша команда поки не досягли рівня команд, які регулярно входять в топ-16 Європи. Така реальність", – сказав Ез.

Матч-відповідь між Ніццею та Бенфікою відбудеться 12-го серпня, о 22:00 за київським часом.