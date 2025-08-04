Результати жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
За підсумком процедури були визначені наступні пари команд:
Шлях чемпіонів:
Переможець пари 3: Лудогорець (BUL) / Ференцварош (HUN) — Переможець пари 5: Шкендія (MKD) / Карабах (AZE)
Переможець пари 2: Лех (POL) / Црвена Звезда (SRB) — Переможець пари 6: Динамо Київ (UKR) / Пафос (CYP)
Буде/Глімт (NOR) — Штурм (AUT)
Селтік (SCO) — Переможець пари 4: Кайрат (KAZ) / Слован (SVK)
Базель (SUI) — Переможець пари 1: Мальме (SWE) / Копенгаген (DEN)
Шлях представників ліг:
Переможець пари 4: Феєнорд (NED) / Фенербахче (TUR) — Переможець пари 1: Ніцца (FRA) / Бенфіка (POR)
Переможець пари 3: Рейнджерс (SCO) / Вікторія (CZE) — Переможець пари 2: Зальцбург (AUT) / Брюгге (BEL)
Перші поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 19 та 20 серпня. Матчі-відповіді відбудуться 26 та 27 серпня.