Капітан Панатінаїкоса пропустить перший матч проти Шахтаря

Велика втрата для ПАО.

Афінський Панатінаїкос не зможе розраховувати на свого капітана Фотіса Іоннідіса у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря. Про це повідомляє gazzetta.gr.

За інформацією джерела, 25-річний грек зазнав пошкодження привідного м'яза. Через цю травму він пропустить близько двох тижнів.

Таким чином, Іоннідіс точно пропустить першу гру кваліфікації проти Шахтаря. Під питанням також участь лідера ПАО у матчі-відповіді з "гірниками", але є ймовірність, що він зможе відновитися до дати другої зустрічі.

Минулого сезону Фотіс Іоннідіс відіграв за Панатінаїкос 42 матчі, забив 11 голів та віддав 1 результативну передачу.

Матчі між Шахтарем та Панатінаїкосом пройдуть 7-го та 14-го серпня.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться талантом Греміу.