ПСЖ оштрафували на 150 тисяч євро за банер проти УЄФА та поведінку фанатів

Європейська футбольна асоціація покарала паризький клуб за дії його вболівальників під час та після фіналу Ліги чемпіонів.

УЄФА винесла дисциплінарне рішення щодо Парі Сен-Жермен після фінального матчу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Загальна сума штрафів склала 150 тисяч євро.

Серед порушень, зафіксованих комітетом, – агресивний банер на трибунах, який містив образливе послання на адресу організації. За це клубу доведеться сплатити 10 тисяч євро. УЄФА розцінила такий жест як несумісний із духом спортивного турніру.

Окрім того, ПСЖ покарано за масове вибігання фанатів на поле після перемоги над Інтером. Цей інцидент став причиною значної частини штрафу.

Нагадаємо, що ПСЖ здобув свою першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів, впевнено перегравши італійський клуб у фіналі.

Раніше стало відомо, що Забарний найближчим часом стане гравцем ПСЖ.