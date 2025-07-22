Гол Кухаревича в дебютному матчі допоміг Словану Братислава розгромити Зріньскі в Лізі чемпіонів

Українець вдало стартував у словацькому клубі.

Братиславський Слован у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 приймав Зріньскі з Мостара.

Українські центральний півзахисник Данило Ігнатенко й центральний нападник Микола Кухаревич опинилися на лаві запасних господарів поля. Другий усе ж отримав від головного тренера Владіміра Вайсса трохи ігрової практики, за рахунку 3:0 на 86-й хвилині замінивши Давіда Стрелеца. На 90+3-й літній новачок братиславського Слована відзначився дебютним голом за клуб, поставивши в протистоянні крапку.

Слован Братислава — Зріньскі 4:0

Голи: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 29 липня. Переможець пари в наступному раунді протистоятиме КуПС або Кайрату (перший матч — 2:0), тоді як той, хто зазнає невдачі, зустрінеться з Лехом або Брейдабліком (перший матч — 7:1) у Лізі Європи.

Нагадаємо, Слован Братислава підписав із Кухаревичем чотирирічний контракт. За даними transfermarkt, Гіберніан отримав за Миколу 800 тисяч євро.