Буяльський: Знаємо, що Хамрун добре обороняється та вибігає у контратаки

Півзахисник Динамо — про готовність після зборів у Києві та Австрії, спеку на Мальті й план на суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями перед першим офіційним матчем сезону для своєї команди — поєдинком другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

На передматчевій пресконференції український півзахисник оцінив підготовку команди, готовність витримати спеку та сильні сторони суперника, який уміє дисципліновано захищатися й гостро виходити в контратаки.

"Ми провели дуже хороший збір. Спочатку в Києві, а потім в Австрії. На мою думку, ми підготувалися на всі 100%. Проте наша проблема в тому, що в нас ще не було офіційних матчів, тому робитимемо те саме, що робили на зборах. У фізичному й тактичному планах, думаю, ми значно додали та стали набагато кращими, ніж минулого року.

Думаю, в Австрії ми провели хороший збір у тому числі у фізичному плані, тому зможемо протягом усіх 90 хвилин підтримувати той темп, який вимагатиме головний тренер. Він дасть установку на гру та розкаже, як ми діятимемо у завтрашньому матчі.

Тренерський штаб надав нам повну інформацію. Сьогодні теж ми розбирали їхній матч, а завтра перед грою на теоретичному занятті наставники детально розкажуть, як ми будемо діяти в обороні та атаці. Знаємо, що наш суперник дуже добре обороняється та вибігає у контратаки. Тож намагатимемося під час матчу якнайменше дозволяти йому це робити" — цитує слова Віталія Буяльського офіційний сайт ФК Динамо Київ.

Нагадаємо, перший матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться у вівторок, 22 липня, о 20:00.