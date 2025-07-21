Шовковський: Офіційні матчі повертаються — готуємось серйозно, недооцінки Хамруна не буде

Наставник Динамо перед стартом відбору Ліги чемпіонів — про готовність команди, сильні сторони мальтійців та кадрові втрати.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Український фахівець оцінив стан команди після зборів, відзначив тактичну організованість суперника та уточнив ситуацію з кадрами.

"Нарешті у наше життя повертаються офіційні матчі, і одразу – кваліфікаційні за право участі у Лізі чемпіонів. Це завжди випробування, і завжди непросто. Ми чудово розуміємо, що збори, якими б вони не були, це непростий період для гравців. Це спроба "прокачати" свій характер та фізичний стан.

Ми стикнулися з кількома не сказав би, що проблемами, а, скоріше, випробуваннями, тому що різні групи гравців починали збори у різний період. Це пов’язано з матчами національної команди, а також молодіжної, яка виступала на чемпіонаті Європи. Тож були певні моменти, але, сподіваюся, усі футболісти зараз перебувають у хорошій формі. Проте не можу сказати точно, що вони готові на 100%. Завтра буде лише перша гра, і, безумовно, вона додає хвилювань, втім так і має бути. Загалом команда готова, і ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами.

Одна з сильних сторін нашого суперника – це італійський тренер, який очолює команду. Хамрун Спартанс тактично будує свою гру доволі грамотно – це показав матч-відповідь, у якому вони повністю "знищили" Жальгіріс, діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак. Думаю, таку ж гру можна очікувати й завтра.

На жаль, у нас точно є дві втрати – це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, який теж зазнав ушкодження, йому потрібен час. Тому саме вони не потрапили до заявки на ці кваліфікаційні матчі. Решта гравців перебувають у нормальному стані та готуються до гри", — цитує слова Олександра Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший матч Хамрун Спартанс – Динамо Київ відбудеться у вівторок, 22 липня, о 20:00.