Маркіньйос: Я закоханий у цю команду і те, що ми робимо один для одного в ПСЖ

Капітан ПСЖ висловився напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зійдуться два клуби, які ще на старті турніру не вважалися головними претендентами на титул — Парі Сен-Жермен та Інтер. Місцем великого європейського протистояння стане Альянц Арена у Мюнхені, а сама гра може увійти в історію — незалежно від переможця.

Капітан парижан Маркіньйос поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Прогрес Дембеле? Усман знає свою роль, і вона дуже важлива. Він є одним із лідерів нашої команди — як на полі, так і в роздягальні. На полі ви самі бачите, на що він здатний. Ми бачимо це щодня на тренуваннях. Це видно і в матчах. Він чудово розуміє, як використовувати простір, де захисники залишають вільні зони, і як їх експлуатувати.

Відтоді, як Луїс Енріке прийшов у клуб, він багато працює. Він працює над тим, як керувати грою і як керувати нашими емоціями. Це те, на чому він справді зосередився. Саме завдяки цій роботі ми тут. Ми змогли повертатися в ігри, змінювати хід матчів — і це заслуга його підходу. Я справді закоханий у цю команду. У те, що ми робимо один для одного. Бути частиною цієї команди — це справжнє задоволення.

Наша гра в обороні? Так, це надзвичайно важливо. Багато було сказано про нашу атакувальну гру, але ми усвідомлюємо, наскільки важлива оборонна сторона гри. У нас є нападники, які виконують стільки оборонної роботи, що значно полегшує життя нашим півзахисникам і захисникам. У нас є тренер, який набагато більше захоплений грою в обороні, ніж люди можуть собі уявити. Він багато зосереджується на оборонних зусиллях наших гравців, особливо наших нападників. Завтра це не зміниться

Сильні сторони Інтера? Це те, над чим ми працювали. Ми готові до будь-якого захисного виклику, який постане перед нами. З приходом Луїса Енріке ми значно додали в обороні — особливо в аналізі системи суперника. Ми вже грали проти команд із двома нападниками, можливо, не на рівні Інтера, але це той нюанс, на який варто звернути увагу.

Це буде чудовий матч. У нас є своя філософія, і в Інтера вона також є. Ми зробимо все можливе, щоб усе склалося на нашу користь. У команді панує велика впевненість — у нашій філософії, у плані на гру, який ми прагнемо втілити завтра. Все, через що ми пройшли цього сезону, усі ігри, які ми зіграли, всі труднощі, з якими ми зіткнулися, підготували нас до цієї події, дозволили нам підійти до цієї гри з упевненістю

Я не хочу втратити цю можливість. Ми спробуємо насолодитися моментом, адже вийти до фіналу цієї Ліги чемпіонів — надзвичайно важко. Тепер все залежить від нас — виграти трофей і привезти його до Парижа для наших уболівальників, для наших родин", — цитує слова Маркіньйоса офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та міланським Інтером відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом.