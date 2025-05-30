Усман Дембеле: Треба бути розумним для моєї ролі в системі Луїса Енріке

Football.ua разом із GGBET представляють коментар нападника ПСЖ напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зійдуться два клуби, які ще на старті турніру не вважалися головними претендентами на титул — Парі Сен-Жермен та Інтер. Місцем великого європейського протистояння стане Альянц Арена у Мюнхені, а сама гра може увійти в історію — незалежно від переможця.

Лідер та нападник паризького гранду Усман Дембеле поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння у рамках найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"На початку цього розіграшу Ліги чемпіонів нам було непросто, але ми зуміли все змінити. Потрібно цінувати такі моменти, адже ніколи не знаєш, чи пощастить пережити їх знову.

У мене завжди були важкі матчі на цій арені в Мюнхені. Але це і є футбол. Ми мусили змінити підхід, команда додала, я сам додав. Я задоволений тим, чого ми досягли з січня. Завтра спробуємо продовжити в тому ж дусі.

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Інтер — чудова команда, яка заслуговує бути у фіналі. Вони фізично сильні, вміють атакувати, захищатись, тримати м’яч. Ми маємо бути зібраними й сконцентрованими. Навіть найменша втрата концентрації може стати фатальною.

Я добре підготувався до цього фіналу. Із дитинства мріяв зіграти у такому матчі. Нам потрібно зосередитись — на грі, на команді, на собі. Сподіваюся, ми зможемо показати фантастичний футбол.

Моя роль в системі Енріке та успіхи? Я намагаюся допомагати команді, а тренер дає мені багато свободи — можу грати як ліворуч, так і праворуч. Треба бути розумним для цієї ролі, іноді грати спиною до воріт. Це позиція, яку я добре знаю, і я до неї адаптувався", — цитує слова Усмана Дембеле офіційний сайт УЄФА.

Фінал Ліги чемпіонів між міланським Інтером та ПСЖ відбудеться 31-го травня в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом. Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ в основний час — 2.15, успіх Інтера — 3.56, нічия — 3.52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!