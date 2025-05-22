Луїс Енріке: Дійти до фіналу Ліги чемпіонів складно

На нас чекає дуже цікавий двобій.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про фінальний матч Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Цитує іспанського фахівця RMC Sport.

"Дійти до фіналу Ліги чемпіонів складно. Робота, яку я виконав у Барселоні, була винятковою. Я наважуся сказати це, хоча всі говорили, що виграти Лігу чемпіонів із тією командою дуже легко, але ми дивилися тільки на себе.

У ПСЖ ми з президентом і радником визначили гравців, яких хотіли підписати. У мене є кілька футболістів дуже високого рівня, які володіють командним менталітетом. Це дуже рідко зустрічається в сучасному футболі.

Інтер схожий у цьому відношенні. Тут все по-іншому ніж у Барселоні, але якість гравців і їхній характер полегшують роботу", — сказав Енріке.

Фінал Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня, о 22:00 за київським часом.