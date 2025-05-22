Тоттенгем — 24-й із 36-ти учасників основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26

Вже відомі 17 з 36-ти клубів, які зіграють на загальному етапі Ліги чемпіонів

Шість клубів із Англії зіграють у Лізі чемпіонів в сезоні-2025/26

21:25

Гаві: Вони не хотіли, щоб Барселона вийшла у фінал Ліги чемпіонів, бо у нас був сильний сезон — вони злякались