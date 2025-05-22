Тоттенгем — 24-й із 36-ти учасників основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26

Тоттенгем виграв Лігу Європи-2024/25, чим гарантував свою участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи 21.05.2025
"Шпори" стали 24-м із 36-ти учасників основного етапу найстатуснішого єврокубка в сезоні-2025/26.
Англія: Тоттенгем, Ліверпуль, Арсенал.
Італія: Наполі, Інтер, Аталанта.
Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко, Атлетік, Вільярреал.
Німеччина: Баварія, Баєр, Айнтрахт Франкфурт, Боруссія Дортмунд.
Франція: ПСЖ, Марсель, Монако.
Нідерланди: ПСВ, Аякс.
Португалія: Спортінг Лісабон.
Туреччина: Галатасарай.
Чехія: Славія Прага.
Греція: Олімпіакос.
Зазначимо, що напряму до основного етапу вийдуть ще три клуби АПЛ, один представник Серії А і чемпіон Бельгії.
У фіналі ЛЧ-2024/25 ПСЖ протистоятиме Інтеру в німецькому Мюнхені. Вирішальний поєдинок відбудеться 31 травня.