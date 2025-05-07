Таремі після перемоги над Барселоною: Це наш момент. Давайте творити історію

Форвард Інтера емоційно звернувся до вболівальників після виходу у фінал Ліги чемпіонів.

Нападник Інтера Мехді Таремі поділився враженнями після драматичної перемоги над Барселоною з рахунком 4:3 у додатковий час у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

"Нестримні! Ми забезпечили собі місце у фіналі після неймовірного виступу у півфіналі. Ми дуже вдячні за неймовірну підтримку наших уболівальників. Ви були неперевершені.

Це наш момент. Вірте в команду. Вірте в себе. Давайте творити історію. Вперед, Інтер!", — написав Таремі в Instagram.



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