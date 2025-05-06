Лаутаро Мартінес повторив досягнення Креспо в Інтері

Аргентинці забили по дев'ять голів за "нерадзуррі" протягом однієї кампанії Ліги чемпіонів.

Центральний нападник Інтера Лаутаро Мартінес досягнув позначки в дев'ять голів у Лізі чемпіонів-2024/25.

На 22-й хвилині домашнього матчу-відповіді проти Барселони в півфіналі плей-оф турніру 27-річний аргентинець відкрив рахунок своїм результативним ударом.

Таким чином Мартінес повторив досягнення Ернана Креспо в якості гравця "нерадзуррі" з найбільшою кількістю голів у ході однієї кампанії ЛЧ. Відповідний рекорд центрфорвард установив у сезоні-2002/03 (12 поєдинків).

На рахунку Лаутаро зараз дев'ять результативних ударів у 13-ти протистояннях ЛЧ-2024/25. Він також відзначився 13-ма голами в 35-ти матчах інших турнірів поточної кампанії.

Слідкуйте за поєдинком Інтер — Барселона в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті. Перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля, тож вони лідирують за сумою двох очних зустрічей (5:3).