Райс: Маємо показати наші великі яйця

Хавбек Арсеналу висловився про другий півфінальний матч ЛЧ проти ПСЖ.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зустрінуться французький гранд ПСЖ та лондонський Арсенал, які визначать другого фіналіста поточного розіграшу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Центральний півзахисник "канонірів" Деклан Райс поділився очікуваннями від вирішального протистояння з чинними чемпіонами Франції.

"Маємо показати наші великі яйця. Вийти на найбільшу сцену та показати, що ми готові грати на такому рівні. Ми будемо там, щоб перемогти. Коли ми їхали на Бернабеу було багато розмов про Ремонтаду, але ми блискуче впоралися з тим.

Едегор – наш капітан, лідер, він неймовірний, його поважають за слова у роздягальні і те, як він управляє командою. Це один з найкращих людей, кого я зустрічав у житті. Ми завжди з Мартіном, я не хочу, щоб хтось інший був капітаном.

Тренер говорить, щоб ми вірили у себе. Якщо ми завтра будемо на найкращому рівні, ми можемо вийти у фінал. Ми довели свою здатність справлятися зі складними ситуаціями. У нас є цілковита впевненість у тому, що ми можемо виграти завтра і вийти далі.

Я грав більшість ігор на позиції восьмого номера, і мені це дуже подобається. Мені пощастило з Томасом, оскільки він дає мені свободу рухатися вперед. Парті не завжди отримує належне визнання за свою гру.

Ми не змінимо наш спосіб та стиль гри, хто б не був у суперниках. Я вже грав у півфіналах і знаю, як виходити у фінал", — цитує слова Райса BBC.

Матч ПСЖ — Арсенал відбудеться у середу, 7 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилися мінімальною перемогою парижан із рахунком 1:0.