Артета: Ми тут, щоб творити історію

Керманич Арсеналу висловився про другий півфінальний матч ЛЧ проти ПСЖ.

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зустрінуться французький гранд ПСЖ та лондонський Арсенал, які визначать другого фіналіста поточного розіграшу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився очікуваннями від вирішального протистояння з чинними чемпіонами Франції.

"Ми тут, щоб творити історію. Одна перемога — і ми у фіналі. Говорити треба на полі.

Цей результат чітко показує, що мають робити обидві команди. Для нас усе ще ясніше. Ми знаємо, на що здатні. Перемоги в турнірах здобуваються тоді, коли ти у правильному місці в правильний момент", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт УЄФА.

Матч ПСЖ — Арсенал відбудеться у середу, 7 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра завершилися мінімальною перемогою парижан із рахунком 1:0.