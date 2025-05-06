Чеферін у захваті від нового формату Ліги чемпіонів: Цей сезон був фантастичним

06 травня 2025

Чеферін у захваті від нового формату Ліги чемпіонів: Цей сезон був фантастичним

Президент УЄФА назвав перший сезон реформованого турніру фантастичним.

Глава УЄФА Александер Чеферін поділився враженнями від першого сезону Ліги чемпіонів у новому форматі. За його словами, оновлення структури турніру принесло великий успіх і забезпечило яскраве футбольне видовище для вболівальників.

"Я більш ніж задоволений. Цей сезон був фантастичним. Ми побачили неймовірні матчі, особливо в останній день групового етапу. Деякі гранди, як-от ПСЖ, були на межі вильоту — достатньо було однієї поразки, щоб залишитися за бортом", — зазначив Чеферін.

Він додав, що навіть затяті критики змушені визнати переваги нового формату, який зробив турнір ще більш напруженим та непередбачуваним.

Раніше Чеферін розкритикував інфраструктуру Італії.

Джерело: Sportmediaset

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