Піке: Сподіваюся, ця Барселона виграє більше трофеїв, ніж наша

Ексгравець Барси висловився напередодні першого півфіналу ЛЧ проти Інтера.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 зійдуться гранди європейського футболу — Барселона та Інтер.

Колишній захисник "блаугранас" Жерар Піке поділився очікуваннями від майбутнього протистояння своєї колишньої команди з "нерадзуррі".

"Я вважаю Барселону фаворитом цього протистояння. Інтер проводить дуже хороший сезон, але в останніх трьох матчах їм довелося помучитися.

Барселона чудово грала протягом усього сезону та підходить до цього протистояння з гарним настроєм після перемоги у Кубку Іспанії. Думаю, на нас чекають два дуже цікаві матчі. Сподіваюся побачити свій клуб у фіналі.

Вболівальники будуть на боці Барселони. Сподіваюся, що ця команда виграє навіть більше трофеїв, ніж наша. У цих хлопців є час для цього, адже команда, як і раніше, дуже молода. Зараз саме час скористатися своїми можливостями проти Інтера та вийти у фінал", — цитує слова Піке офіційний сайт УЄФА.

Матч Барселона — Інтер відбудеться сьогодні, 30 квітня, о 22:00 за київським часом.