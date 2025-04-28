Гасперіні — після нічиї з Лечче: Аталанта дуже погано налаштувалася на цю гру

Вкрай важлива втрата очок для "богині".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився після матчу 34-го туру італійської Серії А з Лечче (1:1). Його слова наводить DAZN.

"Я ніяк не очікував такого настрою на матч, я б назвав його жахливим. Потім, по ходу гри, нам вдалося виправитися.

У мене таке відчуття, що люди не розуміють завдань, які стоять перед нами. Вони поводяться так, немов Аталанта легко вийде в Лігу чемпіонів за підсумками сезону, але нам потрібно озиратися на тих, хто позаду нас у таблиці, бо ми нічого ще не гарантували собі.

Таке ставлення до справи шкодить Аталанті, і нам потрібно взяти відповідальність на себе. Потрапляння в топ-4 за підсумками сезону було б видатним досягненням, і нам потрібно про це пам'ятати", — сказав Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 65 очок після 34 зіграних матчів.