Гасперіні — після нічиї з Лечче: Аталанта дуже погано налаштувалася на цю гру

28 квітня 2025

Джан П'єро Гасперіні, Getty Images

Вкрай важлива втрата очок для "богині".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні висловився після матчу 34-го туру італійської Серії А з Лечче (1:1). Його слова наводить DAZN.

"Я ніяк не очікував такого настрою на матч, я б назвав його жахливим. Потім, по ходу гри, нам вдалося виправитися.

У мене таке відчуття, що люди не розуміють завдань, які стоять перед нами. Вони поводяться так, немов Аталанта легко вийде в Лігу чемпіонів за підсумками сезону, але нам потрібно озиратися на тих, хто позаду нас у таблиці, бо ми нічого ще не гарантували собі.
Таке ставлення до справи шкодить Аталанті, і нам потрібно взяти відповідальність на себе. Потрапляння в топ-4 за підсумками сезону було б видатним досягненням, і нам потрібно про це пам'ятати", — сказав Гасперіні.

Наразі Аталанта посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 65 очок після 34 зіграних матчів.

команди