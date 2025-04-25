Трабзонспор — перший фіналіст юнацької Ліги УЄФА

Турецький Трабзонспор U-19 вийшов до фіналу юнацької Ліги УЄФА (аналог Ліги чемпіонів — прим.).
У півфінальному матчі турки здолали однолітків з австрійського РБ Зальцбург із рахунком 2:1. Юнацька команда Трабзонспору вперше у своїй історії дійшла до фіналу цього турніру. За турецький колектив відзначилися Їгіт Туран та Боран Бошкан.
Другий фіналіст юнацької Ліги УЄФА також визначиться сьогодні у півфінальному матчі Барселони U-19 та АЗ U-19. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Фінал турніру заплановано на 28 квітня.
Раніше повідомлялося, що Трабзонспор націлився на Бондаренка.