Трабзонспор — перший фіналіст юнацької Ліги УЄФА

Молоді турки проводять потужний сезон.

Турецький Трабзонспор U-19 вийшов до фіналу юнацької Ліги УЄФА (аналог Ліги чемпіонів — прим.).

У півфінальному матчі турки здолали однолітків з австрійського РБ Зальцбург із рахунком 2:1. Юнацька команда Трабзонспору вперше у своїй історії дійшла до фіналу цього турніру. За турецький колектив відзначилися Їгіт Туран та Боран Бошкан.

Другий фіналіст юнацької Ліги УЄФА також визначиться сьогодні у півфінальному матчі Барселони U-19 та АЗ U-19. Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Фінал турніру заплановано на 28 квітня.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор націлився на Бондаренка.