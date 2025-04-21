Шевченко — у топ-10 найкращих форвардів Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport

Відомий британський портал GiveMeSport представив список найкращих форвардів в історії Ліги чемпіонів. Рейтинг укладали зірки англійського футболу минулих років — Алан Ширер, Гарі Лінекер та Майка Річардс.
Очолив список п’ятикратний володар"Золотого м’яча" Кріштіану Роналду, який досі залишається найкращим бомбардиром турніру за всі часи. На другій позиції розташувався його головний історичний суперник Ліонель Мессі, а третім став польський голеадор Роберт Левандовські.
Українець Андрій Шевченко також увійшов до топ-10, зайнявши почесне дев'яте місце серед легендарних нападників.
Топ-10 найкращих форвардів Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport:
- Кріштіану Роналду
- Ліонель Мессі
- Роберт Левандовський
- Карім Бензема
- Рауль
- Мохамед Салах
- Руд ван Ністелрой
- Тьєррі Анрі
- Андрій Шевченко
- Кіліан Мбаппе
Нагадаємо, що цьогорічний фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня на Альянц Арені в Мюнхені, а за трофей змагаються Арсенал, ПСЖ, Інтер та Барселона.