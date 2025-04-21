Стрічка новин

12:03

Шевченко — у топ-10 найкращих форвардів Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport

14:17

Бастоні перед матчами з Барселоною: Я не знаю, як стримати Ямала, але ми повинні захищатися як команда

20:48

Луїс Енріке: Арсенал з Артетою демонструє дуже якісний футбол

19:20

Президент Інтера: Ми не відчуваємо себе аутсайдерами у протистоянні з Барселоною

18:47

Карвахаль може отримати дискваліфікацію за сутичку з Сака — AS

16:20

Мюллер — про виліт з Ліги чемпіонів: Шкода, бо фінал буде в Мюнхені, але Ліга чемпіонів — це не загадування бажань

14:29

Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

07:39

Іспанія матиме п'ять клубів у Лізі чемпіонів у сезоні-2025/26

22:53

Сака: Я вчуся на кожному моменті — навіть на нереалізованому пенальті

20:48

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів