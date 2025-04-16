Вітінья: Коли ви розслабляєтесь у Лізі чемпіонів, ви платите за це велику ціну

Півзахисник ПСЖ прокоментував подолання Астон Вілли.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен поступився бірмінгемській Астон Віллі на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, проте й цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Астон Вілла — ПСЖ 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "червоно-синіх" Вітінья прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що кваліфікація до наступного раунду — це наше найважливіше завдання. І ми розуміли, що це буде зробити нелегко на полі суперників.

Ми добре почали гру, але потім зіткнулись із проблемами у вигляді команди, якій не було чого втрачати, і при цьому ми розслабились.

Коли ви вчиняєте так у Лізі чемпіонів, ви платите за це велику ціну. Але нам удалось вистояти і пройти кваліфікацію. Ми намагаємось робити те, що декому здається неможливим, і тоді в нас починають вірити. Важливо підкреслити, що ми протримались до кінця.

Ми повинні бути більш вимогливими до себе, а особливо в таких іграх. Ми самі собі все ускладнили. У другому таймі ми розслабились і подумали, що ми занадто гарно граємо, щоб це було правдою.

Ми повинні бути більш вимогливими до себе в півфіналі. Цей матч зіграє нам на користь до кінця кампанії. Ми пройшли далі і ми щасливі. Давайте тепер повернемось до роботи. Спробуємо зробити все можливе, щоб вийти у фінал", — заявив португальський виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Арсенал — Реал.