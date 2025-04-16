Дембеле: Доннарумма був найкращим гравцем матчу, а не я

Форвард ПСЖ прокоментував подолання Астон Вілли.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен поступився бірмінгемській Астон Віллі на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, проте й цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Астон Вілла — ПСЖ 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "червоно-синіх" Усман Дембеле прокоментував виступ власної команди.

"Ми повинні бути вимогливими до себе, особливо в таких іграх. Ми самі собі ускладнили життя.

У другому таймі ми були занадто розслаблені. Напевно думали, що до цього грали занадто добре. За рахунку 2:1 ми думали, що вже пройшли до наступного раунду і що для суперників уже все скінчено.

Але Ліга чемпіонів така. Ви можете зіткнутись із командами з пристрасними вболівальниками, які можуть перевернути гру з ніг на голову.

У півфіналі нам доведеться бути більш вимогливими до себе. Сподіваюсь, ця гра допоможе нам у цьому. Ми пройшли, тому ми щасливі.

Але тепер ми повернемось до роботи. Спробуємо зробити все можливе, щоб дійти до фіналу.

Доннарумма — один із найкращих воротарів у світі, він урятував нас і сьогодні. Він був найкращим гравцем матчу, а не я, бо саме він зробив кілька неймовірних сейвів. Він справжній лідер, він грає на найвищому рівні вже багато років, і сьогодні він дозволив нам пройти до наступного раунду.

Менталітет команди змінився. Тепер усі хочуть атакувати і захищатись разом, усі хочуть забивати вирішальні голи. Існує велика внутрішня конкуренція, і це приносить відмінні результати", — заявив французький виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Арсенал — Реал.