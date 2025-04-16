Луїс Енріке: Ніколи не повинні бути занадто самовпевненими

Керманич ПСЖ прокоментував подолання Астон Вілли.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні поступився бірмінгемській Астон Віллі на полі суперників у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, проте й цього вистачило для продовження участі в турнірі.

Астон Вілла — ПСЖ 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Пробитись до півфіналу Ліги чемпіонів ніколи не було легким завданням. Це вже вдруге поспіль для нас.

Це була дуже складна гра. Ми почали якнайкраще, але потім зіткнулись із труднощами. У нас було багато впевненості в першому таймі, і це добре. Ми повинні багато чого вдосконалити у перерві й допомогти команді зіграти ще краще.

У підсумку, ми повинні бути щасливі через загальний результат. Я хочу подякувати вболівальникам, які завжди з нами. Це дуже хороший момент для нас.

Ми ніколи не повинні бути занадто самовпевненими, тому що футбольний матч змінюється щомиті, і ми повинні бути готовими. Астон Вілла — дуже хороша команда, яка добре грає і має якісних гравців. Ми повинні дивитись на світлу сторону і ми дуже щасливі.

Ми дуже задоволені нашим прогресом. Це був важкий сезон, було багато сумнівів щодо команди, але в підсумку команда навіть краще грає, аніж минулого року. Ми будемо боротись до кінця.

Я думаю, що у нас найкраща команда у світі, а не тільки найкращий воротар. У такому клубі, як ПСЖ, багато якісних гравців. Це футбол, це конкуренція", — заявив іспанський фахівець.

Французький Парі Сен-Жермен у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Арсенал — Реал.