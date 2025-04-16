Унаї Емері: Зараз найголовніше — повернутись до єврокубків у наступному сезоні

Керманич Астон Вілли прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні на власному полі обіграла французький Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Астон Вілла — ПСЖ 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "левів" Унаї Емері прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже пишаюсь нашим виступом. Вихід на цей рівень — це наступний крок уперед, я хочу ще раз спробувати виграти Ліги чемпіонів з Астон Віллою. Ми зіграли дві чвертьфінальні гри проти сильного суперника, добре боролись і ледь не зрівняли рахунок у дуелі.

Сьогодні ми змагались краще і були близькі до позитивного результату. Я хочу спробувати ще раз у наступному сезоні й працювати над своїм наступним кроком у Астон Віллі.

Уболівальники були фантастичними, вони давали нам енергію, навіть за рахунку 0:2. Але нам усе ще потрібно зробити трохи більше, щоб спробувати досягти результату.

Усі гравці нашої команди мають належний рівень, щоб грати на цьому високому етапі змагань і намагатись бути головними героями. Ми ледь не стали головними героями завдяки нашим ігровим здібностями.

Ми були зосереджені на власному ігровому плані. Я просто думав про те, щоб грати за нашим планом і бути послідовними. Ми атакували, і швидкі переходи до атаки були вбивчими для оборони суперників. Ми це передбачали. Ми намагались уникати випадів у відповідь, і сьогодні ми застосували новий підхід гри і були більш агресивними.

Зараз найголовніше — повернутись до єврокубків у наступному сезоні. Найважливішим змаганням тут є Ліга чемпіонів. Завдання, яке стоїть перед нами в останніх шести іграх, — спробувати вибороти місце в єврокубках, і зокрема — у Лізі чемпіонів.

Рашфорд? Зараз важко щось планувати. Він почувається краще і провів фантастичну гру. Ми дуже щасливі. Якщо він щасливий, то й ми щасливі. Усе залежить від обставин зараз і впродовж наступних кількох тижнів", — заявив іспанський фахівець.

Французький Парі Сен-Жермен у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Арсенал — Реал.