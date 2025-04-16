Парті та Вайт готові допомогти Арсеналу проти Реала

Щодо Жоржиньо, то італієць зіграти на Сантьяго Бернабеу не зможе.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета напередодні цього протистояння розповів про кадрову ситуацію в своїй команді, заявивши про те, що опорний півзахисник Томас Парті та правий захисник Бен Вайт можуть допомогти "канонірам" на Сантьяго Бернабеу.

"Томас Парті та Бен Вайт будуть доступні завтра. Жоржиньо, на жаль, не поїхав до Мадриду. Він не відновився", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Арсенал відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом.