Зінченко: Хотілося б, щоб це я навчив так Райса бити, але звісно це не я

Український хавбек Арсеналу згадав перший матч 1/4 фіналу ЛЧ проти Реала.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Український півзахисник Арсеналу Олександр Зінченко поділився враженнями від шедеврального дублю зі штрафних у виконанні Деклана Райса у першій зустрічі з "вершковими".

"Хотілося б, щоб це я навчив так Райса бити, але звісно це не я. Реакція в мене була така ж, як і в будь якого вболівальника.

Перед другим голом Деклана, стоїмо ми з Троссаром і він мені каже: "А прикинь, він зараз другий покладе?". А я дивлюся і думаю, що по розбігу саме так і має бути. Він розганяється і "бам" — було дуже гарно", — заявив Зінченко в ефірі Leniniw Tv.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Арсенал відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом.