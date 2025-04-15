Рая: Вибити Реал Мадрид — це було б круто

Голкіпер Арсеналу висловився про матч-відповідь з Реалом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал прийматиме на своєму полі лондонський Арсенал. Перша гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

Воротар Арсеналу Давід Рая поділився очікуваннями від майбутнього протистояння на Сантьяго Бернабеу.

"Настрій чудовий, без нервів. Ми приїхали сюди перемагати. Ми знаємо, наскільки великим клубом є Реал Мадрид, тож вибити їх — це було б круто. Ми не можемо контролювати зовнішні фактори й шум навколо, ми просто маємо вірити в себе — і це найважливіше.

Ми впевнені, що можемо повторити те, що зробили в першому матчі, і ми тут, щоб написати власну історію. У Прем'єр-лізі ми стикаємося з багатьма сильними гравцями, і ми готові до цього виклику. Усі завжди мають бути напоготові, незалежно від того, з ким ми граємо", — цитує слова Давіда Раї офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Арсенал відбудеться у середу, 16 квітня, о 22:00 за київським часом.