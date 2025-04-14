Луїс Енріке: Якщо ми готові страждати — ми готові перемагати

Керманич ПСЖ висловився про майбутній матч-відповідь з Астон Віллою.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Англії Астон Віллі протистоятиме ПСЖ (перший матч — 1:3).

Головний тренер парижан Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього протистояння на Вілла Парк.

"Ми хочемо спробувати впоратися з тими проблемами, які поставить перед нами Астон Вілла. Наша мета — перемога. Для нас завжди важливо приїжджати на такий стадіон, як Вілла Парк, і бути конкурентоспроможними. Нам подобається грати і вдома, і на виїзді. Це не проблема, а мотивація.

Ми маємо залишатися зосередженими на наших цілях. Якщо ми готові страждати — ми готові перемагати. Ми готуємось до всіх варіантів розвитку подій. Це дуже захоплюючий турнір. Йдеться про те, щоб показати, яку гру ми можемо продемонструвати, щоб здобути перемогу.

Фаворити? Дорога до Ліги чемпіонів встелена командами-фаворитами, які були вибиті. Ми виграли перший матч, але не маємо жодної впевненості в проході далі, бо в нас є амбіції перемагати. Ми хочемо довести, що маємо рівень, аби вийти до півфіналу.

Завтра Астон Вілла, безумовно, гратиме вище. Це матч-відповідь — неминуче ризикований, і його неможливо передбачити. Це буде дуже цікаво", — цитує слова Унаї Емері офіційний сайт УЄФА.

Матч Астон Вілла — ПСЖ відбудеться у вівторок, 15 квітня, о 22:00 за київським часом.