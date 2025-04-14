Бальде не братиме участь у матчі-відповіді проти Боруссії Д, Ольмо — у заявці

Барселона готується до подорожі у Німеччину.

Каталонська Барселона проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі дортмундської Боруссії на тлі перемоги в першій грі з рахунком 4:0.

За підсумками гостьового для "блаугранас" матчу Ла Ліги минулими вихідними проти Леганеса (0:1), стало відомо, що фланговий захисник Алехандро Бальде отримав пошкодження й ризикував пропустити прийдешню єврокубкову гру.

Зрештою, головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік вирішив не долучати гравця до заявки на матч проти "джмелів", тож Бальде приєднався в лазареті до Марка Берналя, Марка Касадо та Марка-Андре тер Штегена.

Натомість Барселона вітає відновлення півзахисник Дані Ольмо.

Заявка Барселони:

Воротарі: Іньякі Пенья, Войцех Щесни, Дієго Кочен;

Захисники: Пау Кубарсі, Іньїго Мартінес, Андреас Крістенсен, Ерік Гарсія, Ектор Форт, Херард Мартін;

Півзахисники: Гаві, Педрі, Пабло Торре, Фермін Лопес, Дані Ольмо, Френкі де Йонг;

Нападники: Ферран Торрес, Роберт Левандовські, Ансу Фаті, Рафінья, Пау Віктор, Ламін Ямал.

Матч-відповідь поміж дортмундською Боруссією та каталонською Барселоною відбудеться 15 квітня, о 22:00.