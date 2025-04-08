Луїс Енріке: Астон Вілла схоже на нас

Керманич ПСЖ висловився про майбутню гру 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Франції ПСЖ протистоятиме Астон Вілла.

Головний тренер парижан Луїс Енріке поділився очікуваннями від зустрічі з бірмінгемцями.

"Унаї Емері — чудовий тренер. Астон Вілла — не менш чудова команда. Вони стали кращими в останні два роки завдяки роботі Емері.

Вони схожі на нас, з багатьма різноплановими гравцями. Важко знати, хто гратиме, особливо після зимового трансферного вікна, коли вони добре підсилилися. Це буде відкритий і складний матч для обох команд", — цитує слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Матч ПСЖ — Астон Вілла відбудеться у середу, 9 квітня, о 22:00 за київським часом.