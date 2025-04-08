Емері: Пишаюся, що повертаюся до Парижу, граючи з Астон Віллою у Лізі чемпіонів

Керманич Астон Вілли висловився про майбутню гру з колишнім клубом в 1/4 ЛЧ.

У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Франції ПСЖ протистоятиме Астон Вілла.

Головний тренер бірмінгемців Унаї Емері поділився очікуваннями від зустрічі зі своїм колишнім клубом, який він очолював з 2016 по 2018 рік.

"Я провів два роки тут, у Парижі, радий повернутися сюди. Це перший раз, коли я повернувся. Це дуже особливо для мене, я дуже пишаюся тим, що повертаюся сюди, граючи з Астон Віллою в Лізі чемпіонів. Я намагатимуся отримати задоволення від цього чвертьфіналу.

Вілла — історичний клуб у світі, і коли я прибув, я знав їхню історію. Завтрашній день буде дуже особливим для всіх, хто підтримує Віллу, і це буде великий виклик для моїх гравців і мене, але ми впевнені. Ми спробуємо скористатися всіма нашими шансами", — цитує слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Матч ПСЖ — Астон Вілла відбудеться у середу, 9 квітня, о 22:00 за київським часом.