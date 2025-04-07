Мбаппе: Перемога в Лізі чемпіонів чи Золотий м'яч? Я обираю Лігу чемпіонів

Форвард Реала прокоментував власні амбіції в команді.

Напередодні першої гри в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Арсеналу на виїзді нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе дав інтерв’ю, у якому поділився враженням від виступів за "королівський" клуб.

"Я завжди був фанатом якихось перших моментів, тому перший гол за Реал на Бернабеу — найкраще, що наразі зі мною тут сталось.

Також хет-трик у ворота Манчестер Сіті, бо я, як і всю люди, люблю вечори Ліги чемпіонів.

Перемога в Лізі чемпіонів чи Золотий м'яч? Виграти Лігу чемпіонів з найкращим клубом світу — це виграти найважливіший титул і увійти в історію. А Золотий м'яч — це індивідуальна відзнака. Тож я обираю Лігу чемпіонів.

Я хочу вигравати титули з Мадридом, щоб ознаменувати епоху в історії цього клубу.

Щодня я живу мрією грати тут. Зідан був моїм кумиром, я починав свій шлях завдяки йому. Цей клуб має ауру, якої немає в інших. Він — найкращий у світі.

Відколи сюди перейшов Кріштіану Роналду, я слідкував за кожною грою, він був моїм другим кумиром у житті. У мене тоді з’явилась мрія, і тепер вона стала реальністю", — заявив французький виконавець.

Мбаппе в цьому сезоні забив 32 голи та віддав чотири гольові передачі за 46 матчів.