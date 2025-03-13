Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Стали відомі футболісти, які претендують на звання найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Список номінантів виглядає наступним чином:
Емре Джан (Боруссія Д) — гол з пенальті в матчі з Ліллем (2:1).
Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) — зробив три "сейви" та відбив два удари в післяматчевій серії пенальті з Ліверпулем (1:0, 4:1 за пен.).
Гаррі Кейн (Баварія) — забив гол та зробив результативну передачу в матчі з Баєром (2:0).
Марко Асенсіо (Астон Вілла) — зробив гольовий дубль у матчі з Брюгге (3:0).