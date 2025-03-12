Модрич зіграє в старті проти Атлетіко

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

В другому поєдинку 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи Реал зіграє на виїзді проти Атлетіко. В стартовому складі "вершкових" з'являться Лука Модрич та Джуд Беллінгем, тоді як Андрій Лунін залишився в запасі. У Атлетіко відзначимо наявність у старті Коннора Галлагера та Рейнілдо Мандава.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Рейнілдо — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Галлагер — Грізманн, Альварес

Запасні: Муссо, Моліна, Вітсель, Галан, Ле Норман, Костіс, Аспілікуета, Лемар, Корреа, Ліно, Рікельме, Серлот

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Модрич, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Запасні: Лунін, Фран, Ф. Гарсія, Г. Гарсія, Алаба, Гюлер, Діас, Рамон, Андрес, Камавінга, Ендрік, Васкес

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.