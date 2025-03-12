Кейн — другий англієць із 50+ результативними діями в Лізі чемпіонів

Більше голів і асистів у головному єврокубку тільки в легенди Манчестер Юнайтед.

Центральний нападник Баварії Гаррі Кейн досягнув позначки в 50 результативних дій у Лізі чемпіонів УЄФА.

Результативний удар і гольова передача 31-річного англійця допомогли мюнхенцям удруге обіграти Баєр і пробитися до чвертьфіналу плей-оф єврокубка.

Тепер на рахунку ексгравця Тоттенгема Кейна 39 голів і 11 асистів у ЛЧ. За даними OptaJoe, він став другим англійцем із 50+ результативними діями в турнірі.

Першим був легендарний півзахисник Девід Бекхем. Він відзначився 16-ма голами й 36-ма асистами виступаючи за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Мілан і ПСЖ.