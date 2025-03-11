Родріго: Пройти Манчестер Сіті було дуже важливо

11 березня 2025

Родріго: Пройти Манчестер Сіті було дуже важливо

Це дало поштовх до майбутніх звитяг.

Нападник Реала Родріго Гоес вважає, що пройти Манчестер Сіті в 1/16 Ліги чемпіонів було важливо з огляду на впевненість у власних силах.

"Пройти Манчестер Сіті було дуже важливо, це дуже тяжкий суперник, проти якого ми грали щороку.

Матчі завжди рівні, складні для обох команд, але цього року ми набагато перевершували їх. Ми взяли гру під контроль, і це додало нам впевненості на частину сезону, що залишилася", – сказав вінгер Реала.

Другий матч між Атлетіко та Реалом у 1/8 фіналу відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч закінчилася мінімальною перемогою "бланкос" із рахунком 2:1.

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