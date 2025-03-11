Компані: Попри результат першого матчу з Баєром, завдання Баварії — перемогти

Коментар бельгійського тренера напередодні матчу 1/8 фіналу ЛЧ.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував майбутній матч-відповідь проти Баєра (3:0) у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Якщо ти тренер такої команди, як Баварія, ментально трохи легше. Тут завжди хочеш перемагати. Ми прагнемо досягти результату, який виведе нас на наступний етап.

Попри результат першого матчу, наше завдання – перемогти.

У матчі з Баєром нам треба викластися на всі сто й показати все, на що ми здатні. Важливо вигравати єдиноборства та реалізовувати моменти. Ми маємо великий вплив на гру", – сказав Компані.

Перший матч завершився перемогою Баварії 3:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 11 березня, початок о 22:00.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.