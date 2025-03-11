Думфріс: Феєнорду немає що втрачати

Коментар захисника Інтера напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Феєнорда.

Захисник Інтеру Дензел Дюмфріс прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Феєнорда.

"Головне завдання для команди – це вихід у чвертьфінал. Феєнорд показав, що вміє добре грати проти італійських команд, але ми повинні показати, що саме ми є топклубом.

Попри нашу перевагу, треба бути сконцентрованими на грі, адже ми всі бачили у матчі проти Монци, що може бути з командою, коли вона не грає на повну.

Феєнорд – дуже агресивна команда. Вони захочуть перевернути результат, адже їм немає що втрачати. Тому треба грати на найвищому рівні.

Вважаю, що цей сезон для мене вдалий. Легко підтримувати такий темп впродовж всього сезону. Я щасливий, що в Інтері прогресую", – сказав Дюмфріс.

Інтер зіграє з Феєнордом 11 березня, початок — о 22:00. Перший матч завершився перемогою італійців 2:0.

Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.