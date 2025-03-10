Лунін — перед дербі з Атлетіко: Ліга чемпіонів — це турнір нашого клубу

Українець вірить в успіх своєї команди.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін висловився про майбутній матч із мадридським Атлетіко в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Ми однаково готуємося до кожного матчу, тому що боремося в кожному турнірі. Ми повинні проявляти цілеспрямованість та відповідальність. Ми всі усвідомлюємо, за яку емблему ми граємо.

Майбутній матч з Атлетіко? Це Ліга чемпіонів — турнір нашого клубу, і ми знаємо, яка відповідальність на нас лежить. Це дербі, воно буде складним, ми підготуємося якнайкраще і викладемося повністю.

Я перебуваю в найкращому місці у світі з такими товаришами по команді. Вальверде — лідер, капітан, і ми ним дуже задоволені", — заявив Лунін.

Другий матч між Атлетіко та Реалом відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч закінчилася мінімальною перемогою "бланкос" із рахунком 2:1.