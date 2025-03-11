Барселона — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.03.2025

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на Естадіо Олімпіко зустрінуться місцева Барселона та лісабонська Бенфіка, щоб визначити володаря путівки до наступної стадії турніру.

ВІВТОРОК, 11 БЕРЕЗНЯ, 19:45. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0 (ВІДЕО)

Барселона вже однією ногою знаходиться в чвертьфіналі поточного розіграшу Ліги чемпіонів перед матчем-відповіддю проти Бенфіки. Мінімальна перемога з рахунком 1:0 в Лісабоні завдяки несподіваному голу Рафіньї дала каталонцям перевагу, а впевнена гра Войцеха Щесни на лінії воріт допомогла "блаугранас" зберегти ворота сухими, навіть попри вилучення Пау Кубарсі в першому таймі.

Однак ментальна ситуація в клубі непроста: на вихідних матч Ла Ліги проти Осасуни було несподівано скасовано через раптову смерть клубного лікаря Карлеса Міньярро Гарсії, і Барселона не виходила на поле після тієї єврокубкової звитяги в Лісабоні. Це може стати для підопічних Фліка як перевагою через наявність додаткового відпочинку, так і проблемою з точки зору ігрового тонусу. Щодо кадрової ситуації, то Пау Кубарсі дискваліфікований, а Марк Берналь і Марк-Андре тер Штеген відсутні через травми, але Гаві має бути в строю.

Бенфіка ж підходить до матчу-відповіді в гарному настрої, розгромивши Насьональ з рахунком 3:0 у чемпіонаті та продовжуючи гонку за лідерство в Прімейра-лізі. Головний тренер Бруну Лаже вважає, що його команда мала перемагати в першому матчі з рахунком 5:1, а тому має причини для того, щоб вірити у камбек. Він навіть вирішив дати відпочинок деяким ключовим гравцям на вихідних, щоб підійти до зустрічі з Барсою у найкращій формі та виправити помилки першого поєдинку.

Щодо кадрової ситуації, головна інтрига у таборі Бенфіки: чи зможе Анхель Ді Марія цього разу вийти на поле. Аргентинець бореться з м'язовим ушкодженням, і його присутність, незважаючи на вік, могла б стати дуже важливим фактором для атак Бенфіки. Також у лазареті перебувають Тьягу Гувея та Александер Ба, що звужує вибір Лаже в атаці. Утім, Анатолій Трубін і компанія не збираються здаватися та дарувати Барселоні путівку в 1/4 фіналу просто так, але, зважаючи на те, що навіть проти десяти гравців "блаугранас" вдома португальці не змогли уникнути поразки, їм буде вкрай важко створити сенсацію на Монжуїку.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Бенфіки оцінюється показником 7,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50. Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1,03, а португальців — в 12,0.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Гансі Флік, головний тренер Барселони: "У них чудова команда. Бруну Лаже виконує відмінну роботу, і його філософія добре видно на полі. Найкраще, що ми можемо зробити, – залишатися на 100% зосередженими і не думати про перший матч. Вони високо пресингують, роблять це дуже добре і виграли багато виїзних матчів. Ми повинні це враховувати. Під час сьогоднішнього ранкового обговорення ми показали і позитивні, і негативні моменти першого матчу. Ніхто в нашій команді не вважає, що робота вже зроблена". Бруну Лаже, головний тренер Бенфіки: "Ми повинні використати те, що зробили в матчі проти великої команди, і якнайшвидше відновитися. Ми їдемо до Барселони, щоб перемогти – щоб пройти до наступного раунду. Це саме той меседж, який ми передали в роздягальні. Ми будемо грати у свій футбол і намагатися пройти далі. Команда у відмінній формі, і в роздягальні панує чудовий командний дух".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БАРСЕЛОНА : Щесни — Кунде, Е. Гарсія, І. Мартінес, Бальде — Ф. де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські

БЕНФІКА : Трубін —Т. Араухо, А. Сілва, Отаменді, Даль — Кекчю, Еурснес, Баррейру — Актюркоглу, Павлідіс, Шельдеруп

Не зіграють: Берналь, Кубарсі, тер Штеген, Крістенсен — Ба, Брума, Фернандес, Гувея, Ману

Під питанням: ... — Ді Марія

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