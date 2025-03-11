Інтер — Феєнорд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.03.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 11-го березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мілані місцевий Інтер зустрінеться у матчі-відповіді з роттердамським Феєнордом.

ІНТЕР — ФЕЄНОРД

ВІВТОРОК, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАКІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Для Інтера початок першого матчу з Феєнордом в Роттердамі виявився вкрай важким, але оборона міланського клубу зуміла завадити Пайшану та Ко забити бодай один гол і в підсумку взявши під свій контроль гру, "нераздуррі" у кінцівці першого таймі відкрили рахунок у матчі. А вже по перерві забили вдруге і спокійно довели гру до фінального свистка та переконливої перемоги. Інтер наразі є беззаперечним фаворитом протистояння з нідерландським клубом і важко знайти людину у футбольному світі, яка не вірить у вихід колективу Сімоне Індзагі до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Проте в останньому матчі чемпіонату Італії Інтер не виглядав командою яка здатна грати на рівні вісімки найкращих команд Європи. На вихідних міланський клуб ледве не осоромився в матчі з аутсайдером Серії А Монцою. На своєму полі команда Індзагі програвала після першого тайму головному кандидату на виліт в Серію Б із рахунком 0:2. Так, по перерві гравці "нерадзуррі" зібралися та здобули вольову перемогу, втім хто гарантує, що футболісти Інтера в матчі-відповіді з Феєнордом вийдуть з належним настроєм, враховуючи результат гри в Роттердамі.

Зазначимо, що в останніх п'яти матчах у всіх турнірах Інтер здобув чотири перемоги та одного разу зіграв унічию з Наполі (1:1).