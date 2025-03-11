Інтер — Феєнорд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.03.2025

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Мілані місцевий Інтер зустрінеться у матчі-відповіді з роттердамським Феєнордом.
ІНТЕР — ФЕЄНОРД
ВІВТОРОК, 11 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІОН ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК (СЛОВАКІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.
Для Інтера початок першого матчу з Феєнордом в Роттердамі виявився вкрай важким, але оборона міланського клубу зуміла завадити Пайшану та Ко забити бодай один гол і в підсумку взявши під свій контроль гру, "нераздуррі" у кінцівці першого таймі відкрили рахунок у матчі. А вже по перерві забили вдруге і спокійно довели гру до фінального свистка та переконливої перемоги. Інтер наразі є беззаперечним фаворитом протистояння з нідерландським клубом і важко знайти людину у футбольному світі, яка не вірить у вихід колективу Сімоне Індзагі до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Проте в останньому матчі чемпіонату Італії Інтер не виглядав командою яка здатна грати на рівні вісімки найкращих команд Європи. На вихідних міланський клуб ледве не осоромився в матчі з аутсайдером Серії А Монцою. На своєму полі команда Індзагі програвала після першого тайму головному кандидату на виліт в Серію Б із рахунком 0:2. Так, по перерві гравці "нерадзуррі" зібралися та здобули вольову перемогу, втім хто гарантує, що футболісти Інтера в матчі-відповіді з Феєнордом вийдуть з належним настроєм, враховуючи результат гри в Роттердамі.
Зазначимо, що в останніх п'яти матчах у всіх турнірах Інтер здобув чотири перемоги та одного разу зіграв унічию з Наполі (1:1).
А що ж Феєнорд? Відверто кажучи шансів на прохід в наступний раунд турніру важко розгледити навіть під мікроскопом. Роттердамці провалюють сезон на внутрішній арені. Команда новоспеченого головного тренера Робіна ван Персі наразі посідає лише 5-те місце в турнірній таблиці Ередівізі, відстаючи від лідируючого Аякса на 19 пунктів. Катастрофічна різниця. До того ж "Феє" на виїзді цього року обіграв тільки представника третього дивізіону в Кубку Нідерландів Рієнсбурж Бойс (4:1).
Цими вихідними Феєнорд не грав, тож у команди ван Персі був повноцінний тиждень, щоб якнайкраще підготуватися до матчу-відповіді на Джузеппе Меацца. Але чи допоможе це роттердамцям здобути позитивний для себе результат в Мілані? Подивимося вже у вівторок.
Зазначимо, що в останніх п'яти матчах в усіх турнірах "народна команда" здобула лише одну перемогу. Цікаво, що ця єдина звитяга була здобута над міланською командою, але звісно не над Інтером.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.38, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 8.5. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі: "В мене хороший настрій, але я зосереджений на завтрашньому дні, тому що після матчу з Монцою ми знаємо, що кожна гра складна, особливо в Лізі чемпіонів. У Феєнорда не було матчу на вихідних, подивимося чи допоможе це їм".
Головний тренер Феєнорда Робін ван Персі: "Найчудовіше в спорті те, що надія є завжди, навіть якщо багато хто думає, що шанси дуже малі. Я не збираюся стверджувати, що ми переможемо Інтер. Але наша відправна точка полягає в тому, що ми дійсно прагнемо до цього і віримо, що можемо це зробити".
ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД КОМАНД
Інтер: Зоммер — Де Врей, Павар, Біссек — Аугусто, Мхітарян, Асслані, Фраттезі, Думфріс — Теремі, Тюрам.
Феєнорд: Велленройтер — Гартман, Ганцко, Белен, Рід — Смал, Модер, Міламбо — Іванушец, Карранса, Гадж-Мусса.
Під питанням: Лаутаро Мартінес — Пайшан.
Не зіграють: Зелінський, Карбоні, Дарміан, Дімарко — Осман.
прогноз 2:1