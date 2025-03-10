Робертсон: ПСЖ — можливо, найсильніший суперник із тих, з якими ми грали цього сезону

На нас чекає найцікавіше протистояння 1/8 фіналу ЛЧ.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон висловився напередодні матчу з ПСЖ в Лізі чемпіонів.

"Вони показали, наскільки потужними можуть бути. Це виняткова команда. Вони, можливо, найсильніший суперник із тих, з якими ми грали цього сезону.

Нам доведеться грати краще, адже ми не можемо розраховувати на те, що Аліссон щоразу проводитиме матч життя.

Ми не звикли до такої різниці у володінні м'ячем та за статистикою ударів", – сказав шотландець.

Перший матч завершився перемогою мерсисайдців 1:0. Матч-відповідь відбудеться 11 березня, початок о 22:00.