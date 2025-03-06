Лаутаро побив рекорд Сандро Маццоли в ЛЧ/КЄЧ

Аргентинець продовжує завойовувати серця вболівальників "нерадзуррі".

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром в історії міланського клубу в Лізі чемпіонів/Кубку європейських чемпіонів.

В матчі проти Феєнорда (2:0) капітан "нерадзуррі" вразив ворота суперника і цей гол став для нього 18-м у Лізі чемпіонів у 53 матчах у складі Інтера. Завдяки цьому забитому м'ячу аргентинський нападник вийшов на одноосібне перше місце в списку найкращих бомбардирів команди в головному європейському клубному турнірі, випередивши легендарного Сандро Маццолу, який виступав за Інтер із 1961 по 1977 рік. В його активі 17 голів у 38 матчах Кубка європейських чемпіонів.