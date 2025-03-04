Реал Мадрид — перший клуб, який досягнув позначки в 500 матчів у Лізі чемпіонів

Єврокубковий ювілей для гранда чемпіонату Іспанії.

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 на Естадіо Сантьяго Бернабеу в Мадриді Реал приймає Атлетіко.

За даними BBC, цей матч є ювілейним для "вершкових". Тепер на їхньому рахунку 500 поєдинків (включно з кваліфікаційними) у ЛЧ/КЄЧ.

У попередніх 499-ти команда з Мадрида має 301 перемогу (60%), 85 нічиїх (17%) і 113 поразок (23%). Зазначимо, що "вершкові" вигравали цей єврокубок 15 разів.

Окремої уваги вартий і той факт, що Реал став першим клубом, якому вдалося досягти позначки в 500 матчів у турнірі.

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