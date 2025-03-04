Слот: Нинішній ПСЖ кращий за той, що грав у півфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону

Керманич Ліверпуля висловився про майбутню гру з ПСЖ.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА між собою у Франції зустрінуться місцевий Парі Сен-Жермен та Ліверпуль, які є впевненими лідерами у своїх внутрішніх першостях.

Головний тренер мерсісайдців Арне Слот поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з гегемоном Франції.

"Париж — одна з найсильніших команд у Європі, що можна побачити за їхньою грою в останні місяці. Це чудове протистояння для всіх, хто любить футбол. Обидві команди забили багато голів цього сезону та грають у схожому стилі, тож матч має бути цікавим.

Луїс Енріке зробив багато хорошого в Парижі, зокрема покращив індивідуальні виступи гравців. В обох командах є нападники у чудовій формі. Я вважаю, що нинішній ПСЖ навіть кращий за той, який минулого сезону дістався півфіналу.

Це приємний комплімент [слова Луїса Енріке про те, що Ліверпуль — найкраща команда в Європі], але найкраща команда Європи має виграти Лігу чемпіонів, а ми ще далеко від цього. Найкраща команда Європи на цей момент — Реал Мадрид, адже вони виграли турнір минулого разу", — цитує слова Слота офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч ПСЖ — Ліверпуль відбудеться завтра, 5 березня, о 22:00 за Києвом.