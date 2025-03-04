Астон Вілла завдяки пенальті та автоголу шокувала Брюгге в першому акті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Все йшло до нічиєї на Ян Брейдел Стадіон, але команда Унаї Емері дивом перевернула усі карти наприкінці матчу.

У рамках першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА бірмінгемська Астон Вілла вирушила у гості до Брюгге.

Команда Унаї Емері шокувала господарів вже на 3-й хвилині завдяки голу Леона Бейлі, проте вже за кілька миттєвостей Максім Де Кейпер повернув паритет на табло.

У подальшому команди продемонстрували доволі рівну гру, але у заключному відрізку протистояння бірмінгемці змогли схилити перевагу на свій бік: спочатку Брендон Мехеле оформив автогол, а потім Марко Асенсіо на 88-й хвилині реалізував пенальті.

У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу Астон Вілли з рахунком 3:1 у вельми рівному поєдинку, що дає підопічним Унаї Емері хороші шанси напередодні матчу-відповіді на Вілла Парк.

Брюгге — Астон Вілла 1:3

Голи: Де Кейпер, 12 - Бейлі, 3, Мехеле, 83 (аг), Асенсіо, 88 (пен)

Брюгге: Міньйоле — Саббе (Ветлесен, 90), Мехеле, Ордоньєс, Де Кейпер — Яшарі, Оньєдіка (Скураш, 90) — Тальбі (Сіке, 86), Ванакен, Цоліс — Жутгла (Меруп Нільсен, 86)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дісасі (Кеш, 64), Мінгз, Дінь — Макгінн (Камара, 64), Тілеманс — Бейлі (Ремзі, 64), Роджерс, Рашфорд (Асенсіо, 64) — Воткінс (Богард, 90)