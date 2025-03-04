Лунін залишився в запасі в матчі проти Атлетіко

Стали відомі склади команд на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чергове мадридське дербі відбудеться в рамках Ліги чемпіонів. Головний тренер Реала Карло Анчелотті вирішив залишити в запасі українського голкіпера Андрія Луніна. Також відзначимо відсутність Джуда Беллінгема, який відбуває дискваліфікацію. У Атлетіко з перших хвилин в центрі захисту з'явиться Клеман Ленгле.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Менді — Діас, Чуамені, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Жуніор

Запасні: Лунін, Фран, Гарсія, Алаба, Модрич, Гюлер, Ендрік, Васкес

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне, Барріос, Де Пауль, Ліно — Альварес, Грізманн

Запасні: Муссо, Гоміс, Моліна, Вітсель, Мандава, Ле Норман, Лемар, Галлагер, Корреа, Рікельме, Серлот

Нагадаємо, що початок матчу Реал — Атлетіко заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.