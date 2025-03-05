ПСЖ — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 05.03.2025

СЕРЕДА, 5 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Парі Сен-Жермен під керівництвом Луїса Енріке, незважаючи на нестабільний виступ в основному раунді, здобув яскраву перемогу в плей-оф у французькому дербі над Брестом із загальним рахунком 10:0, що стало найменш конкурентною парою минулого раунду плей-оф. Це дало парижанам змогу пробитися у вирішальні стадії турніру та отримати ще шанс нарешті здобути бажаний трофей, який продовжує залишатися для заможних столичних недосяжною мрією. ПСЖ домінує у французькому футболі, лідируючи в Лізі 1 з комфортною перевагою та продовжуючи боротьбу за Кубок Франції — це не є якимось сюрпризом, а скоріше банальне нагадування, що у Франції для команди Енріке все залишається стабільним.

Важливою новиною для Парі Сен-Жермен стало повернення молодого таланта Воррена Заїра-Емері, який оговтався від травми й уже взяв участь у розгромній перемозі проти Лілля. Луїс Енріке має в розпорядженні практично повний склад і можливість застосувати свою улюблену атакувальну тактику, намагаючись з перших хвилин нав'язати супернику свою гру. Очікується, що ПСЖ вийде в звичному 4-3-3 із Джанлуїджі Доннаруммою у воротах, потужною обороною та грізним трикутником атаки, який може створити проблеми будь-якому супернику.

Ліверпуль підходить до цього матчу просто у фантастичній формі, семимильними кроками наближаючись до чемпіонського титулу в Англії. Команда Арне Слота впевнено очолює Прем’єр-лігу, маючи солідну перевагу над конкурентами, а також готуються до фіналу Кубка англійської ліги проти Ньюкасла, демонструючи очевидні претензії одночасно на кілька трофеїв у цьому сезоні. До локальних здобутків "червоні" мають право додати й Лігу чемпіонів, оскільки вони завершили основний раунд на першому місці з вражаючими сімома перемогами у восьми турах. Тепер їм доведеться довести свій статус у дуелі з грізним суперником у першому ж своєму поєдинку плей-оф.

Попри відсутність кількох гравців через травми, таких як Джо Гомес, Конор Бредлі та Тайлер Мортон, Ліверпуль візуально зараз має достатньо ресурсів, щоб створити серйозні проблеми ПСЖ. Очікується, що команда Слота зіграє більш обережно, роблячи ставку на контратаки та високий пресинг. Ключовою фігурою у сьогоднішньому матчі для Ліверпуля, звісно, має стати зірковий Мохамед Салах, який перебуває у феноменальній формі та може перевернути гру в будь-який момент. Прогноз? Напружений матч із високими швидкостями, який, можливо, завершиться нічиєю, залишаючи все на вирішальний бій в Англії.

За версією букмекерів, фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Прохід парижан до чвертьфіналу оцінюється в 2,49, а мерсісайдців — в 1,54.