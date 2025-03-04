Брюгге — Астон Вілла. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Бельгії зустрінуться сенсаційний Брюгге та бірмінгемська Астон Вілла.
БРЮГГЕ — АСТОН ВІЛЛА
Вівторок, 4-те березня, 19:45. Стадіон Ян Брейдел. Головний рефері — Жоау Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на Megogo.
Чемпіони Бельгії на минулій стадії Ліги чемпіонів точно не вважався фаворитами в протистоянні з Аталантою, але все одно зміг обіграти претендентів на Скудетто в обох зустрічах. Другий матч з бергамасками взагалі став найкращим перформансом Брюгге цього сезону.
Якщо враховувати, що перед цим "чорно-сині" сильно провели і загальний етап головного клубного турніру Європи, то можна припустити, що легко представнику англійської Прем'єр ліги точно не буде. Навіть незважаючи на те, що Брюгге не виграв у двох останніх поєдинках Жюпіле-ліги, спочатку програвши вдома Стандарду, а потім зігравши в гостях унічию з Гентом.
Не зайвим буде згадати, що Брюгге та Астон Вілла зовсім нещодавно зустрічалися між собою. 6-го листопада, бельгійський колектив на Ян Брейдел мінімально здолав бірмінгемську команду. Тоді єдиним голом у складі господарів поля відзначився капітан Ханс Ванакен. Тож Брюгге, як мінімум не можна вважати беззаперечним андердогом цього двобою.
Що стосується Астон Вілли, то колектив Унаї Емері наразі йде в середині турнірної таблиці АПЛ, але теоретично зберігає досить високі шанси навіть на потрапляння в топ-4, відстаючи від омріяної зони ЛЧ на 5 очок за 11 турів до кінця першості. В останньому матчі чемпіонату "віллани" були знищені Крістал Пелес із рахунком 1:4.
В Лізі чемпіонів справи у Астон Вілли йдуть значно краще. Бірмінгемці за підсумками загального етапу посіли місце в топ-8, завдяки чому змогли уникнути матчів 1/16 фіналу турніру. На шляху до 1/8 фіналу Астон Вілла зазнала лише дві поразки у восьми матчах: від Монако та від свого найближчого суперника бельгійського Брюгге.
Кілька днів тому підопічні Унаї Емері провели матч Кубка Англії проти Кардіфф Сіті, в якому змогли домогтися спокійної перемоги із рахунком 2:0. При цьому треба зазначити, що в матчі з валлійцями, "віллани" грали основним складом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 3.36. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.7.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері:
Головний тренер Брюгге Нікі Гаєн: "Ми готуємося до кожного матчу однаково, як у наших внутрішніх змаганнях, так і в Лізі чемпіонів. Багато чого залежатиме від першого матчу. Вони програли сім з останніх дев'яти виїзних матчів, але Астон Вілла непереможна в 14 домашніх матчах, тому ми маємо постаратися перемогти вдома".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ КОМАНД
Брюгге: Міньйоле — Де Кейпер, Мехеле, Ордоньєс, Саббе — Сіке, Яшарі, Ванакен — Цоліс, Сков Ольсен, Вермант.
Астон Вілла: Мартінес — Матсен, Богард, Конса, Кеш — Тілеманс, Асенсіо, Макгінн, Роджерс, Бейлі — Воткінс.
Не зіграють: Пау Торрес, Кортні Хауз, Бубакар Камара, Амаду Онана, Росс Барклі (всі — Астон Вілла).
прогноз 1:1