Брюгге — Астон Вілла. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 04.03.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 4-го березня, о 19:45.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Бельгії зустрінуться сенсаційний Брюгге та бірмінгемська Астон Вілла.

БРЮГГЕ — АСТОН ВІЛЛА

Вівторок, 4-те березня, 19:45. Стадіон Ян Брейдел. Головний рефері — Жоау Пінейру (Португалія). Пряма трансляція на Megogo.

Чемпіони Бельгії на минулій стадії Ліги чемпіонів точно не вважався фаворитами в протистоянні з Аталантою, але все одно зміг обіграти претендентів на Скудетто в обох зустрічах. Другий матч з бергамасками взагалі став найкращим перформансом Брюгге цього сезону.

Якщо враховувати, що перед цим "чорно-сині" сильно провели і загальний етап головного клубного турніру Європи, то можна припустити, що легко представнику англійської Прем'єр ліги точно не буде. Навіть незважаючи на те, що Брюгге не виграв у двох останніх поєдинках Жюпіле-ліги, спочатку програвши вдома Стандарду, а потім зігравши в гостях унічию з Гентом.

Не зайвим буде згадати, що Брюгге та Астон Вілла зовсім нещодавно зустрічалися між собою. 6-го листопада, бельгійський колектив на Ян Брейдел мінімально здолав бірмінгемську команду. Тоді єдиним голом у складі господарів поля відзначився капітан Ханс Ванакен. Тож Брюгге, як мінімум не можна вважати беззаперечним андердогом цього двобою.

Що стосується Астон Вілли, то колектив Унаї Емері наразі йде в середині турнірної таблиці АПЛ, але теоретично зберігає досить високі шанси навіть на потрапляння в топ-4, відстаючи від омріяної зони ЛЧ на 5 очок за 11 турів до кінця першості. В останньому матчі чемпіонату "віллани" були знищені Крістал Пелес із рахунком 1:4.