Румменігге: Дуже дратує, коли кажуть, що Баєр фаворит у протистоянні з Баварією

Легендарний німець бачить в цьому свої плюси.

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге висловився про майбутнє протистояння з леверкузенським Баєром в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Знаєте, що вселяє в мене оптимізм? Усі вважають Леверкузен фаворитом. Я знаю нашу команду. Це їх дуже дратує. І відповідно, я очікую, що наступної середи Баварія викладеться на повну перед своїми вболівальниками.

Зі спортивного погляду справи йдуть не так вже й погано. Тепер на нас чекає важливий тиждень з грою проти Штутгарта в п'ятницю і проти Баєра в Лізі чемпіонів наступного тижня.

Я налаштований оптимістично, ми продовжимо показувати успішний футбол та вигравати титули в майбутньому", — сказав Румменігге.

Перший матч між Баварією та Баєром відбудеться 5-го березня, о 22:00 за київським часом.